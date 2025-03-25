ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊJBC¡Ë¤Ï25Æü¡¢¸ºÎÌ¼ºÇÔ¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÆ±Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¾¾ËÜ·½Í¤¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ò24Æü¤«¤é1Ç¯´Ö¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹Ää»ß½èÊ¬¤È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¤ÏÆ±²¦ºÂ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£12ÀïÁ´¾¡¡Ê8KO¡Ë¤ÎÀïÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£Âç¶¶¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤Ï²ü¹ð½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£