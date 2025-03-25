¥×¥íÌîµå¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ï25Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç·×7»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê³ù¥±Ã«¡Ë¤Ë4¡½3¡£ÀèÈ¯¡¦ËÌ»³¤¬4²ó2°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¡¢2ÈÖ¼ê¤ÇÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Î¸ÅÎÓâÏßì¤¬4²ó3°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Ç1¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Í­±ò¤¬7²ó¤Ë1¹æ2¥é¥ó¡¢¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¡¦»³¸©¡ÊÁáÂç¡Ë¤¬2°ÂÂÇ¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯¡¦¥¢¥Ó¥é¤Ï2²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£°ËÆ£¡¢Æâ»³¤¬2°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£À¾Éð¤ÏDeNAÀï¡Ê²£¿Ü²ì¡Ë¤Ë7¡½0¤Ç´°Éõ¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¡¦¶ùÅÄ¤Ï3²óÌµ