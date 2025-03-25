¹â³Û¤Ê¸¥¶â¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï25Æü¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ²ò»¶Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Î¶µÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¿®¶µ¤Î¼«Í³¤¬¼é¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢µ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ µìÅý°ì¶µ²ñ¤ò½ä¤Ã¤ÆÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï¿®¼Ô¤Ë¤è¤ë¹â³Û¸¥¶â¤Ê¤É¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤ª¤È¤È¤·¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ë²ò»¶Ì¿ÎáÀÁµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÅìµþÃÏºÛ¤Ï25Æü¡¢¡ÖÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¿ô¡¦Èï³²¤Î³Û¤È¤â¤ËÎã¤Î¤Ê¤¤ËÄÂç¤Êµ¬ÌÏ¤ÎÈï³²¤¬À¸¤¸¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ