4ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤òÍáÁå¤ÇÅ®¤ì¤µ¤»»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½Å²á¼ºÃ×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÄ¨Ìò2Ç¯6¤«·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢¹µÁÊ¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿ ¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢½Ð¿å»Ô¤ÎÆüÅÏ½ÙÈï¹ð¤¬2019Ç¯¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¸òºÝÁê¼ê¤ÎÄ¹½÷¡¦ÂçÄÍÍþ°¦ÐÔ¤Á¤ã¤ó¡ÊÅö»þ4ºÐ¡Ë¤¬¹âÇ®¤Ê¤É¤ÇÆþÍáÃæ¤ËÅ®¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¸«²á¤´¤·¡¢»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½Å²á¼ºÃ×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¼¯»ùÅçÃÏºÛ¤Ïº£·î13Æü¡¢¡Ö²á¼º¤ÎÄøÅÙ