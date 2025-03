East Of Edenが、現在開催中のツアー『East Of Eden Spring Tour 2025 ~ Seeds Of Hope ~』の追加公演を、4月8日にKT Zepp Yokohamaにて開催する。 (関連:East Of Eden、初のワンマンツアー東京公演で実力発揮“再会の約束”を交わし、次のステージへ) 本ツアーは、3月15日の名古屋公演からスタートし、大阪公演、東京公演(2デイズ)、そして3月29日に初の海外公演となる