East Of Eden¤¬¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥Ä¥¢ー¡ØEast Of Eden Spring Tour 2025 ～ Seeds Of Hope ～¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤ò¡¢4·î8Æü¤ËKT Zepp Yokohama¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§East Of Eden¡¢½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ーÅìµþ¸ø±é¤Ç¼ÂÎÏÈ¯´ø¡ÈºÆ²ñ¤ÎÌóÂ«¡É¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡Ë ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢3·î15Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Âçºå¸ø±é¡¢Åìµþ¸ø±é¡Ê2¥Ç¥¤¥º¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ3·î29Æü¤Ë½é¤Î³¤³°¸ø±é¤È¤Ê¤ë