2025Ç¯3·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é4·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡¢»¥ËÚ»Ô¤ÎÅÔ»Ô·¿¿åÂ²´Û¡ØAOAO SAPPORO¡Ù¤Ë¤Æ¡¢´ë²èÅ¸¡Ø½Õ¤Î¤¹¤¤¤¾¤¯¤«¤ó¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ½Õ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤Îµ¨Àá ²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀÄ¡¹ ½Õ¤Ï¡¢Â´¶È¤äÆþ³Ø¡¢Å¾¶Ð¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤¬Ë¬¤ì¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¡£ ¡Ø½Õ¤Î¤¹¤¤¤¾¤¯¤«¤ó¡Ù¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿·À¸³è¤ò·Þ¤¨¤ëÊý¡¢µ¤Ê¬¤ò°ì¿·¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¡È¼«Á³¤Î·Ã¤ß¡É¤«¤é¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ëÆâÍÆ¤¬