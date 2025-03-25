¥Ó¥¢¡¼¥É¥Ñ¥Ñ(beard papa)¤Ï¡¢¡Ö¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥×¥ê¥ó¥·¥å¡¼¡×¤ò2025Ç¯4·î1Æü(²Ð)¤«¤é4·î30Æü(¿å)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¤Û¤í¶ì¥«¥é¥á¥ëÀ¸ÃÏ¡ß¥×¥ê¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¡Ö¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥×¥ê¥ó¥·¥å¡¼¡×¡Ö¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥×¥ê¥ó¥·¥å¡¼¡×¤Ï¡¢Íñ¤Î¥³¥¯¤ò´¶¤¸¤ë"¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥×¥Ç¥£¥ó¥°¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¿·ºî¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Ë¥í¡¼¥¹¥È¥·¥å¥¬¡¼¤òÅ»¤ï¤»¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç2ÅÙ¾Æ¤­¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢"¥«¥ê¥«¥ê¡É¿©´¶¤È¤Û¤í¶ì¤¤¥«¥é¥á¥ëÉ÷Ì£¤Ë¡£¥·¥å