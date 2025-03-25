À¼Í¥¤ÎÍªÌÚÊË¤¬25Æü¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÅ¸¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢ËÜÅ¸¤Î²»À¼¥¬¥¤¥É¤Ë¾È¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÍªÌÚÊË¡¢Ç­Ç­¤ÎÆÇÌ£ÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÎÏÀâ¡ª¡Ö¡È¤³¤ì¡¢ÆÇ¤Ç¤¹¡É¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡×¤Û¤«¤ËÂçÄÍ¹ä±û¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢2¿Í¤ÏËÜÅ¸¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¥°¥Ã¥º¤ò¼¡¡¹¾Ò²ð¡£Ç­Ç­¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥¹¡¼¥×¤ò¿©¤Ù¤Æ¡Ö¤³¤ì¡¢ÆÇ¤Ç¤¹¡£¡×¤ÈÒì¤¯¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤­¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢¿Ñ»á¤Î¼¹Ì³¼¼¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£ËÜÅ¸¤Ç