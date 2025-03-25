24Æü¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¹­Åç±Ø¥Ó¥ë¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥ß¥Ê¥â¥¢¡×¡£±¿±Ä¤¹¤ëÃæ¹ñSC³«È¯¤Ï½éÆü¤ÎµÒ¿ô¤¬¤ª¤è¤½11Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£½µËö¤òÃæ¿´¤Ëº®»¨»þ¤Ë¤ÏÆþ´Ûµ¬À©¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ô2025Ç¯3·î25ÆüÊüÁ÷¡Õ