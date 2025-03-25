½Å¤ê¤òºÜ¤»¤¿¤½¤ê¤ò°ú¤¯ÇÏ¤¬¶¥Áö¤¹¤ëµÜ¾ë¸©Í°Ã«Ä®¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡ÖÅìËÌíÎÇÏ¡Ê¤Ð¤ó¤Ð¡Ë¶¥µ»Âç²ñ¡×¤ÇÇÏ¤ò¼ê¹Ë¤Ç¤¿¤¿¤¯¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ°Êª°¦¸îË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿½Ð¾ì¼Ô10¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀçÂæÃÏ¸¡¸ÅÀî»ÙÉô¤Ï25Æü¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£¡Ö¸øÁÊ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤ËÂ­¤ê¤ë¾Úµò¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²ñ¤ÏÄ®¤Ê¤É¤Ç¤Ä¤¯¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¡£ºòÇ¯4·î21Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖÂè74²óÅìËÌíÎÇÏ¶¥µ»Âç²ñ¡×¤Î½Ð¾ì¼Ô10¿Í¤¬¥ì¡¼¥¹Ãæ¡¢¤à¤Á¤ä