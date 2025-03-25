¼¯»ùÅç»Ô¤Î½Õ¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ÉÍý¿¦¤ËÀê¤á¤ë½÷À­¤Î³ä¹ç¤Ï22.2¡ó¤ÇºòÇ¯ÅÙ¤Ë°ú¤­Â³¤­²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤Ï1710¿Í¤ÇºòÇ¯ÅÙ¤ÈÆ±¤¸µ¬ÌÏ¤Ç¤¹¡£´ÉÍý¿¦¤ËÀê¤á¤ë½÷À­¿¦°÷¤Î³ä¹ç¤Ï22.2¡ó¤Ç¡¢13Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÉÄ¹¤Î¼ç¤Ê°ÛÆ°¤Ç¤¹¡£ÁíÌ³¶ÉÄ¹¤Ë¤Ï»ÔµÄ²ñ»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÎÈøÆ²¾¼Æó¤µ¤ó¡£»ÔÌ±¶ÉÄ¹¤Ë¤Ï»ÔÄ¹¼¼Ä¹¤ÎÂç»³¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¡£´Ñ¸÷¸òÎ®¶ÉÄ¹¤Ë¤ÏÁíÌ³ÉôÄ¹¤ÎËÙÇ·ÆâÍ¦¤µ¤ó¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Õ