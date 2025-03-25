[3.25 WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¥°¥ë¡¼¥×CÂè8Àá](ºë¶Ì)¢¨19:35³«»Ï¼ç¿³:¥¢¥Õ¥Þ¥É¡¦¥¢¥ë¥¢¥êÉû¿³:¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥Ï¥Ç¥£¡¦¥¢¥ë¥¢¥Í¥¸¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ã¥Ð¥¹<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[ÆüËÜ]ÀèÈ¯GK 1 ÎëÌÚºÌ±ðDF 2 ¿û¸¶Í³ÀªDF 3 ¹â°æ¹¬ÂçDF 4 ÈÄÁÒÞæDF 21 °ËÆ£ÍÎµ±MF 6 ±óÆ£¹ÒMF 13 ÃæÂ¼·ÉÅÍMF 17 ÅÄÃæÊËMF 15 ³ùÅÄÂçÃÏMF 20 µ×ÊÝ·ú±ÑFW 11 Á°ÅÄÂçÁ³¹µ¤¨GK 12 ÂçÇ÷·É²ðGK 23 Ã«¹¸À¸DF 5 ´Øº¬Âçµ±DF 16 Ãæ»³ÍºÂÀDF 22 À¥¸ÅÊâÌ´MF 7 Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥ÞMF 8 Æî