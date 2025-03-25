Nupur Anand[¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ £²£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»²ñ¼Ò¥·¥ó¥¯¥í¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬Êª²Á¹â¤ä·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Î°­²½¤ò¼õ¤±¤Æ¾ÃÈñ¤òÍÞÀ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ï¢¶ä¤ÎÀè·î¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Î²È·×ºÄÌ³»Ä¹â¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¥í¡¼¥ó¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢½»ÂðÃ´ÊÝÍ»»ñ¤Ç¤Ï±äÂÚ¤¬¤ä¤äÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢ÃÏ¶èÏ¢¶ä¤Î¥Ï¡¼¥«¡¼ÁíºÛ¤â¡¢¾ÃÈñ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÃû¸õ¤¬¸«¤é¤ì¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¸«ÄÌ¤·¤Ë