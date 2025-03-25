·§ËÜÂç³Ø¤ÎÂ´¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2300¿Í¤¢¤Þ¤ê¤¬¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÀè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡×³Ø¤Ó¤òÎÈ¤Ë¼Ò²ñ¤Ø·§ËÜÂç³Ø¤Ç2340¿Í¤¬¿·¤¿¤Ê°ìÊâ ¡È¸©Æâ½¢¿¦Î¨¤Ï34¡ó¡É ·§ËÜÂç³Ø¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¸Ó»Ñ¤ä¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¾®Àîµ×Íº¡Ê¤ª¤¬¤ï ¤Ò¤µ¤ª¡Ë³ØÄ¹¤¬¡¢¡ÖÊÑ²½¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤Î¾ðÀª¤ÎÃæ¤ÇÄ©Àï¤·¡¢¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£