Sarita Chaganti SinghAftab AhmedManoj Kumar[¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼ £²£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¶¨Äê¤ÎÂè£±ÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Î£µ£µ¡ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÇÎ¨¤ò°ú¤­²¼¤²¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÀ¯ÉÜ¶Ú£²¿Í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß£µ¨¡£³£°¡ó¤Î´ØÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¿ôÇ¯¤ÇºÇÂç¤Î´ØÀÇ°ú¤­²¼¤²¤Ë¤è¤êÊÆ¹ñ¤ÎÁê¸ß´ØÀÇÈ¯Æ°¤ò²óÈò¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£À¯ÉÜ¶Ú¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢ÊÆÀ½ÉÊ¤Ø¤Î´ØÀÇ¤ò¡ÖÂçÉý¤Ë¡×°ú¤­²¼¤²¤ë¤«¡¢°ìÉô¤ò´°Á´¤Ë