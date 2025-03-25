¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤Ï¡¢¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¤ÈLED¥é¥¤¥È¤òÆâÂ¢¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡Ö400-SSA011¡×¤ò3·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£IP65ÁêÅö¤ÎËÉ¿åµ¬³Ê¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢±«É÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤âÆñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£   µ­»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È ºòº£¡¢Èï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òµá¤á¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï1Ëü±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²È¤ÎËÉÈÈ¥ì¥Ù¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹â¤á¤é¤ì