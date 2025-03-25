28Æü¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¤Î¹ñºÝÀþ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ç25Æü¡¢ËÉºÒ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·±Îý¤Ï¡¢»ÜÀß¤ò³ÈÄ¥¤·¤¿¹ñºÝÀþ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¤Î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢ËÉºÒÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ëÌÜÅª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡²¬¤Ç¿ÌÅÙ6¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢»ÜÀßÆâ¤Ç²ÐºÒ¤¬µ¯¤­¤¿¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤Ë¤Ï¡¢¾ÃËÉ¤ä·Ù»¡¤Ê¤É¤ª¤è¤½45¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë¤Î3³¬¤«¤é¥íー¥×¤ò»È¤Ã¤ÆÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿¿Í¤òµß