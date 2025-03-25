Maria Martinez[¥Ù¥ë¥ê¥ó £²£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÆÈ£É£Æ£Ï·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤¬£²£µÆüÈ¯É½¤·¤¿£³·î¤Î¶È¶·»Ø¿ô¤Ï£¸£¶¡¥£·¤È¡¢Á°·î¤Î£¸£µ¡¥£³¤«¤é¾å¾º¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤¬¤Þ¤È¤á¤¿»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤È°ìÃ×¤·¤¿¡£´ë¶È¤¬·Êµ¤²óÉü¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä·ÐºÑ¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ë¶È¤ÎËþÂ­ÅÙ¤Ï¾å¾º¡£´üÂÔÃÍ¤âÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£    £É£Æ£Ï¤Î¥¯¥ì¥á¥ó¥¹¡¦¥Õ¥å¡¼¥¹¥È½êÄ¹¤Ï¡Ö¥É¥¤¥Ä´ë¶È¤Ï²óÉü¤ò´üÂÔ¤·¤Æ