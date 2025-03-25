°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Î½Æ·â»ö·ï¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¹â³Û¸¥¶â¤äÎî´¶¾¦Ë¡¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀµìÅý°ì¶µ²ñ¡£3·î25Æü¤Î¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡×¤Ï¡¢2002Ç¯¤«¤é22Ç¯°Ê¾åµìÅý°ì¶µ²ñ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚ¥¨¥¤¥È¤Ë¼èºà¤ò»Ï¤á¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£ ¥¨¥¤¥È¡Ö2002Ç¯¡¢½ÂÃ«¤Î±ØÁ°¤ÇÅý°ì¶µ²ñ¤Îµ¶Áõ´«Í¶¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÁ°Æü¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÅý°ì¶µ²ñ¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¤³¤ì¡¢¤­¤Î¤¦¸«¤¿¤¢¤Î