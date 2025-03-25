¥×¥íÌîµåºå¿À¸µ´ÆÆÄ¤ÎµÈÅÄµÁÃË¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ÇÄ¤¼­¤òÆÉ¤à²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡á25Æü¡¢Âçºå»Ô¥×¥íÌîµåºå¿À¤ÎÌ¾Í··â¼ê¡¢¸µ´ÆÆÄ¤Ç¡¢2·î¤Ë91ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÈÅÄµÁÃË¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬25Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£1985Ç¯¤Ë¸Î¿Í¤Î»Ø´ø¤Î²¼¡¢µåÃÄ½é¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿Á°´ÆÆÄ¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¤ÏÄ¤¼­¤òÆÉ¤ß¡ÖÈá¤·¤¯¼ä¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£µåÃÄ°ìÈÖ¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤ÎÂç²¸¿Í¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£ÆóÎÝ¤Î¼éÈ÷¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿»×¤¤½Ð