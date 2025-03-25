¡ÖÉ´ËüËÜ¤Î¥Ð¥é¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¡¢²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢ÀèÆüRSK¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ²óÉü¼Ô¡×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤º¹ÊÌ¡¦Ê¬ÃÇ¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ø ÀïÁè¤ò·Ð¸³¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ60Ç¯´Ö²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤­¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ¤Î²óÉü¼Ô¤Ë¤âÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ Ë´¤­É×¡¢Æ£ËÜÉÒÉ×¤µ¤ó¤¬¼ã¤¤¤³¤í¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤¿¤¢¤ë»ÜÀß¤ÎÂ¸ºß¤¬²ÃÆ£¤µ¤ó¤È¥Ï¥ó¥»¥óÉÂ²óÉü¼Ô¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 196