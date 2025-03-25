¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/25¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥êºß½»¤ÎÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¤¬3·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£22Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉ×¤ÈÅìµþ¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¥¢¥Ê¡¢¥¤¥±¥á¥óÉ×¤ÈÌ©Ãå Åìµþ¥Ç¡¼¥ÈËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¢¡ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¥¢¥Ê¡¢É×¤È22Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ¥Ç¡¼¥È¸ø³«¤³¤ÎÆü¡¢ÃæÂ¼¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÉ×¤È2¿Í¤À¤±¤ÇÅìµþÂÚºß¤Ï¡¢2003Ç¯°ÊÍè¡£22Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¥Ç¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤«¤â¡×¤ÈÏ©ÃÏÎ¢¤ÇÅì