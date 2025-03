声優としても活躍する野村麻衣子さんと広瀬ゆうきさん、MIZUKIさんからなる次世代型ハイブリッドガールズロックバンド・Lonesome_Blue。野村さんはボーカル、広瀬さんはベース・ボーカル、MIZUKIさんはドラムを担当されており、3人が織りなすロックサウンドでファンを魅了しています。3月25日には、待望のミニアルバム『The Three in One』が発売となりました。今回はLonesome_Blueの3人に、新作『The Three in One』の見どころや