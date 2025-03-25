»¥ËÚ¡¦¥¹¥¹¥­¥Î¤Ç2023Ç¯¤Ëµ¯¤­¤¿ÃËÀ­»¦³²¡¢Æ¬ÉôÀÚÃÇ»ö·ï¤Ç¡¢Ì¼¤Ë¤è¤ë»àÂÎ°ä´þ¤Ê¤É¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿°å»ÕÅÄÂ¼½¤Èï¹ð¡Ê61¡Ë¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Ï25Æü¡¢»¥ËÚÃÏºÛ¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤­Í­ºáÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£