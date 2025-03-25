3·î25Æü¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¤Ç¡¢·§ËÜ»ÔÅÅ¤¬ÅÅÄä¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢±¿Å¾»Î¤È¾èµÒ¤¢¤ï¤»¤Æ7¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûµ¬À©Àþ¤Î±ü¤Ë¡Ä2Î¾ÊÂ¤ó¤ÇÄä¼Ö¤¹¤ë·§ËÜ»ÔÅÅ¸½¾ì¤Ï·§ËÜ¾ë¤ä»ÔÌò½ê¤Î¶á¤¯ 25Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¤Î·§ËÜ¾ë¡¦»ÔÌò½êÁ°ÅÅÄä¤Ç¡¢¾å·§ËÜ¹Ô¤­¤Î»ÔÅÅ¤¬Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄºê¶¶¹Ô¤­¤Î»ÔÅÅ¤ËÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·§ËÜ»Ô¸òÄÌ¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¤Ä¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÌó30¿Í¤Î¾èµÒ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î