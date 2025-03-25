¶ÌÌî³¤¾åÊÝ°ÂÉô¶ÌÌî»Ô±§Ìî ²¬»³»ÔÅì¶è¤Î³¤¾å¤Ç25Æü¡¢Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶ÌÌî³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬Á¥¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢Á¥¤Î¥×¥í¥Ú¥é¤ÇÆ¬¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸áÁ°9»þ45Ê¬¤´¤í¡¢²¬»³»ÔÅì¶èÊõÅÁ¤ÎÄ«Æüµù¹Á¤«¤éÌó200m¤Î³¤¾å¤Ç¡¢¤¦¤ÄÉú¤»¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¶ÌÌî³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³¤¾å¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï²¬»³»ÔÅì¶è¤Îµù¶È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃËÀ­¡Ê47¡Ë¤Ç¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¸å