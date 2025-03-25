ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼ê²ñÍý»öÄ¹¤Î°ÂÅÄ¸÷µÁ»á¤Ï25Æü¡¢2·î¤Ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤¬È¯³Ð¤·¤¿ËÌ°æÍ¤µ¨¡Ê35¡á¿ÀÆàÀî¡¦119´ü¡Ë¤ò6¥«·î¤Î°¶Àû¼«½Í½èÊ¬¤È¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿Ìî¸ýÍ¡¼Â²Ä¡Ê32¡áÂçÊ¬¡¦102´ü¡Ë¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤È¤È¤â¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ËÌ°æ¤ÏºòÇ¯¤ÎÀÅ²¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÁ°¸¡Æü¡¢ºòÇ¯12·î29Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤Ç¶Ø»ßÌôÊª¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£2·î20Æü¤Ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢JKA¤«¤é¤Ï3¥«·î¤Î°¶ÀûÄä»ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÁª