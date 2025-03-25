2010Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î½Ð±é¤¬¤á¤Ã¤­¤ê¸º¤ê¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ô¥ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥¦¥ó¥Ê¥ó¡Ë¤ÎÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤ÈÆî¸¶À¶Î´¡£¤È¤³¤í¤¬2024Ç¯°Ê¹ß¡¢2¿Í¤¬¶¦±é¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¼¡¼¡£¥¦¥ó¥Ê¥ó¤Ï1984Ç¯¡¢²£ÉÍÊüÁ÷±Ç²èÀìÌç³Ø±¡¡Ê¸½¡¦ÆüËÜ±Ç²èÂç³Ø¡Ë¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿2¿Í¤¬¡¢Ì¡ºÍ¤Î¼ø¶È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¡£Â´¶È¸å¤Î1985Ç¯¤Ë¥Þ¥»¥­·ÝÇ½