ÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ìÁª¼ê¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢Åê¼ê¤ÎºÇ¹âµåÂ®¤òµ­¤¹¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ÎÇØÈÖ¹æ£±¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¤Ï¤½¤ÎÍó¤Ë¼«É®¤Ç¡Ö154¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤òµ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡££³·î23Æü¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä£²²óÀï¡¦ÆØ²ìµ¤Èæ¡ÊÊ¡°æ¡ËÀï¤Î»î¹ç¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂ®¤Ï²¿¥­¥í¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸ýÆ¬¤Ç³ÎÇ§¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÀÐ³À¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö154¥­¥í¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££²²óÀï¤ÎÆØ²ìµ¤ÈæÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢150¥­¥íÂæ¤òÏ¢È¯¤·¤¿·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À