ÇÐÍ¥¤ÎËÜÅÄ¶ÁÌð¡Ê25¡Ë¡¢±üÌîÁÔ¡Ê24¡Ë¡¢µÈÅÄô¥²»¡Ê24¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿BS-TBSÌÚÍË¥É¥é¥Þ23¡Ø¤¹¤Ñ¤¤¤¹¡£¡Ù¡Ê27Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÌÚÍË¸å11¡§00¡Á¸å11¡§30¡ËÀ©ºîÈ¯É½¤ËÅÐÃÅ¡£ËÜÅÄ¤¬¡¢Âè6ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ëÃÝÃæÄ¾¿Í¤È¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÖ¤ä¤«¾Ð´é¤¬¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡ª¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ËÜÅÄ¶ÁÌðº£ºî¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëµÈ¸«·ò»Î»á¤¬´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¡¢¸«¤¿