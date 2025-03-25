ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊJBC¡Ë¤Ï25Æü¡¢Á°ÆüËÜ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦¾¾ËÜ·½Í¤¡Ê25¡áÂç¶¶¡Ë¤ò3·î24Æü¤«¤é1Ç¯´Ö¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹Ää»ß½èÊ¬¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¤Ï24Æü¤ÎÁáÄ«¡¢¸ºÎÌÃæ¤Ë¤±¤¤¤ì¤ó¤òµ¯¤³¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢25Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿5ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤ò¹Ô¤¨¤º·×ÎÌ¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£JBC¤Ï¡Ö»î¹ç¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ºÎÌ¼ºÇÔ¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤Ë»î¹ç¤ò¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸¢