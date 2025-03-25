¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á3·î25Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Î¥¿¥ê¥àÀîÎ®°è´ÉÍý¶É¤Ï22Æü¡¢¥¿¥ê¥àÀî²¼Î®¤Ë¸þ¤±¤¿À¸ÂÖ´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ÎÂè26²ó¡ÊÂè1ÃÊ³¬¡ËÁ÷¿å¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÁ÷¿å¤Ï16Æü´ÖÂ³¤­¡¢Á÷¿åÎÌ2ÀéËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ò¸«¹þ¤à¡£2000Ç¯¤ËÁ÷¿å»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Á÷¿åÎÌ¤ÏÎß·×102²¯Î©Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ç¯Ê¿¶Ñ4²¯800ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ­¼Ô/°¤ÒØ¡Ë