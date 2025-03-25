¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê³×·¤¤ò¼é¤ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥·¥å¡¼¥±¥¢¥»¥Ã¥È¡£¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¡Ú¥¨¥à¥â¥¥¥Ö¥ì¥£¡Û¥·¥å¡¼¥±¥¢¥­¥Ã¥È¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼1¥¨¥à¥â¥¥¥Ö¥ì¥£¤Î¥·¥å¡¼¥±¥¢¥­¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÌÚÈ¢¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡¢¾å¼Á¤Ê°ì