FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª◼︎¥°¥ë¡¼¥×CÂè8Àá²ñ¾ì¡§ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡ÊÆüËÜ¡Ë¡¿3·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë19»þ35Ê¬¥­¥Ã¥¯¥ª¥ÕFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡¦¥°¥ë¡¼¥×CÂè8Àá¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½Àï¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2¼¡Í½Áª¤ò6ÀïÁ´¾¡Ìµ¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç½ª¤¨¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤âÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤­¤¿¡£9·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÃæ¹ñÂåÉ½¤ò7¡Ý0