Shadia NasrallaArunima Kumar[¥í¥ó¥É¥ó £²£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ±ÑÀÐÌýÂç¼ê¥·¥§¥ë¤Ï£²£µÆü¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±Ä¶È¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë³ô¼ç´Ô¸µ¤ÎÈæÎ¨¤ò£³£°¨¡£´£°¡ó¤«¤é£´£°¨¡£µ£°¡ó¤Ë°ú¤­¾å¤²¡¢¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡££²£°£²£¸Ç¯¤Þ¤Ç¤Î»Ù½Ð¸«ÄÌ¤·¤ò£²£°£°²¯¨¡£²£²£°²¯¥É¥ë¤Ë°ú¤­²¼¤²¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£º£¸å£µÇ¯´Ö¤Ç±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡Ê£Ì£Î£Ç¡Ë¤ÎÈÎÇä¤òËèÇ¯£´¨¡£µ¡ó¡¢À¸»º¤òËèÇ¯£±¡ó¤½¤ì¤¾¤ìÁý¤ä¤¹Êý¿Ë¡£ÀÐ