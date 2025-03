Bleeping Computerは3月23日(米国時間)、「FBI warnings are true-fake file converters do push malware」において、米国連邦調査局(FBI: Federal Bureau of Investigation)が偽のオンライン文書変換ツールに対し注意を喚起したと報じた。同様のツールによる詐欺報告が増加しているとして、ユーザーに警戒を呼びかけている。FBI warnings are true-fake file converters do push malware.