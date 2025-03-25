´Ú¹ñ¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ó¥Ò¡ÊJeon Jin Hee¡¿전진희¡Ë¤¬2023Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWithout Anyone Knowing¡Ê아무도 모르게¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤½¤ÎÇ¯¤â¤Ã¤È¤â¼ª¤ò·¹¤±¤¿°ìËç¤À¡£ÀÅëí¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¼«¿È¤ÎÆâÌÌ¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Î¤òÀì¹¶¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥½¥í¥Ô¥¢¥ÎºîÉÊ½¸¡ØB