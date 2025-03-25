(Âè3ÃÊÍî¤ÎµÜºê»á¤Î¸ª½ñ¤òºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤Ë½¤Àµ¤·¤Þ¤¹)Kentaro Okasaka¡ÎÅìµþ£²£µÆü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ê¥¸¥§¥È¥í¡Ë¤Ï£²£µÆü¡¢ÆüËÜ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯³°»ñ·Ï´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¤Î½ÅÍ×À­¤¬¡Ö¸þ¾å¤·¤¿¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï¡¢¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤ò¿Æ²ñ¼Ò¤È¤¹¤ë´ë¶È¤Ç£²£°¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï£²£°¡¥£´¡ó¡¢ÂæÏÑ¤Ï£²£±¡¥£±¡ó¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤Î£±£´¡¥£°¡ó¡¢ÊÆ¹ñ¤Î£±£³¡¥£°¡ó¤è¤ê¹â¤«¤Ã¤¿