³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡ÖÉÔ»×µÄ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©¡ÖÉÔ»×µÄ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©Åú¤¨¤Ï¡ÖÉÔ¢þ»×µÄ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢þ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©Àµ²ò¤Ï¡ÖÉÔ²Ä»×µÄ¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ªÉÔ»×µÄ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ