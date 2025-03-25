ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢3·î27Æü(ÌÚ)¤«¤é4·î1Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÂæÏÑ¥Õ¥§¥¢¡×¡¦¡Ö¥¹¥³¡¼¥ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡ÚËãÁ·Æ²Mazendo¡ÛËãíåµíÆùÌÍ¡ÖÂæÏÑ¥Õ¥§¥¢¡×¤Ï18Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¡£¤Ç¤­¤¿¤Æ¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¼Â±é¡¦¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤ÎÂæÏÑ¥°¥ë¥á¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥¹¥³¡¼¥ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Ï13Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê¥¹¥³¡¼¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Î½é½ÐÅ¹¡Ï¡Î¼Â±é¡Ï¡ÚËãÁ·Æ²Mazendo¡ÛËãíåµíÆùÌÍ¥¤¡¼¥È¥¤¥ó1,800±ß(1ÇÕ)¡Ò³ÆÆüÈÎÇäÍ½Äê20ÅÀ¡Ó20¼ïÎà°Ê¾å