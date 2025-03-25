3·î25Æü¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤ÏÃÈ¤«¤¤1Æü¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢²«º½¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£ÃÈ¤«¤¤1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿Åì³¤ÃÏÊý¡Ä2025Ç¯½é¤Î¡Ö²«º½¡×´ÑÂ¬ 25Æü¸á¸å3»þ¡¢´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¤Îºù¤ÎÉ¸ËÜÌÚ¤Ç¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Î¿¦°÷¤¬´ôÉì¤Îºù¤Î³«²Ö¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ç¯¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢2024Ç¯¤è¤ê2ÆüÁá¤¤³«²Ö¤Ç¤¹¡£ Åì³¤ÃÏÊý¤Ï25Æü¡¢ÃÈ¤«¤¤1Æü¤È¤Ê¤ê¡¢»°½Å¸©¾¾ºå»Ô´¡¸«(¤«¤æ¤ß)¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬25¡î¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤Ï³ÆÃÏ¤Ç2025Ç¯¤Ë