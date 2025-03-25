Ê¡²¬¸©Æâ2¤«½ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¶¯Åð»ö·ï¤Ê¤É¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÃË¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÃË¤¬¡ÖÃ¥¤Ã¤¿¶â¤ÇÃæ½§¤Ç°û¤ó¤À¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¶¯Åð¤Ê¤É¤Îºá¤Ç3·î18Æü¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»Ô¤Î·ÀÌó¼Ò°÷¡¢»³ËÜÍ§µªÈï¹ð¡Ê28¡Ë¤Ç¤¹¡£»³ËÜÈï¹ð¤Ï2·î3Æü¡¢Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô²ÃÉÛÎ¤¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡¢¥ì¥¸¤Î½÷À­Å¹°÷¤Ë¥«¥Ã¥¿ー¥Ê¥¤¥Õ¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤Æ¡Ö¶â½Ð¤»¤è¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½17Ëü70