²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤Ê¤«¡¢ÂçÎÌ¤Î²«º½¤¬ÆüËÜ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç°ú¤­µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö²ÖÊ´ÇúÈ¯¡×¡£·ò¹¯Èï³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼º®»¨¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È±ø¤ìÊý¤¬ÉáÃÊ¤è¤ê¤Ï¤Ò¤É¤¤¤ß¤¿¤¤¡×Ê¡²¬»Ô¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃó¼Ö¾ì¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¡Ö·Ú¤¯¿¨¤Ã¤¿¤é¾¯¤·¤¶¤é¤¶¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×±¿Å¾¼ê¤¿¤Á¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ä¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¡ÖÎ³¤¬¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢·Ú¤¯¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é½ý¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×·Ú¤¯½¸