¢¡Åê¹Æ¤ËÊª¿½¤¹¡ª¢¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×timelesz¤Î¶¶ËÜ¾­À¸¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÂÔµ¡Ãæ¤Ë¡×¤È¤·¤Æ¼ÖÆâ¤Ç¤Î¼Ì¿¿4Ëç¤òÅê¹Æ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¡¢4ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤·¡Ö¥Ö¥ì¤µ¤¹¤Ê¡©¡×¤È¤¹¤«¤µ¤º¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö1¿Í¤Ç²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ï¥Ö¥ì¤µ¤»¤ë¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¤è¡£É÷Ëá¤¯¤ó¤â¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡×¤È¶¶ËÜ¤¬ÊÖ¿®¤·¡¢µÆÃÓ¤â¡Ö²¶¤âÄ¾¶á¤ÎÅê¹Æ¤Ç»×¤¤¤Ã¤­¤ê¥Ö¥ì¤Æ¤¿¤ï¡×¤È¥ª¥Á¤Î¤¢¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã