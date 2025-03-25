2024Ç¯¤ËÅìµþ¡¦¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ÎÆîÄ»Åç¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿Âçµ¤Ãæ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇÇ»ÅÙ¤ÎÁý²ÃÎÌ¤¬´ÑÂ¬»Ë¾å¡¢ºÇÂç¤À¤Ã¤¿¤Èµ¤¾ÝÄ£¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Î¤¦¤ÁÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬ºÇ¤âÂç¤­¤¤Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÂçµ¤Ãæ¤ÎÇ»ÅÙ¤Î´ÑÂ¬¤òÎ¦¾å¤ÈÍÎ¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î¦¾å¤Î´ÑÂ¬ÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ÎÆîÄ»Åç¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿Âçµ¤Ãæ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇÇ»ÅÙ¤¬Á°¤ÎÇ¯¤«¤é3.9ppmÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1993Ç¯¤Ë´ÑÂ¬¤¬³«»Ï¤µ