À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î²ò»¶Ì¿ÎáÀÁµá¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï£²£µÆü¡¢½¡¶µË¡¿ÍË¡¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¶µÃÄ¤Ë²ò»¶¤òÌ¿¤¸¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±Á´¹ñÅý°ì¶µ²ñ¡ÊÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ËÈï³²ÂÐºöÊÛ¸îÃÄ¤¬Æ±Æü¡¢»ÊË¡µ­¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£ÊÛ¸îÃÄÄ¹¤ÎÂ¼±Û¿ÊÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖËÜÆü¤Î²ò»¶Ì¿Îá¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿¤¯¤ÎÈï³²¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎÀ¼¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¿¼¹ï¤ÇËÄÂç¤ÊÈï³²¤Î¼ÂÂÖ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅöÊÛ¸îÃÄ¤Ï¤³¤ì