ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ï25Æü¡¢24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼èÄùÌò²ñ¤Ç¡¢»°¾åÂç¾¡ÂåÉ½¼èÄùÌòGM¤È¿û¸¶¶ÑÀìÌ³¼èÄùÌòCOO¤ò¼èÄùÌò¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¿Í»ö¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»°¾å»á¤ÈÎ¾ÂåÉ½ÂÎÀ©¤À¤Ã¤¿ÀÐ¿åÁÏÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤¬Ã±ÆÈÂÎÀ©¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¶áÆ£°¡¼Â¼èÄùÌò¤¬¼èÄùÌòCOO¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¡£»¥ËÚ¤Ïº£µ¨¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ2¤Ë¹ß³Ê¡£¸½ºß2Ï¢¾¡¤È´¬¤­ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³«Ëë¤·¤Æ¤«¤é¤Ï4Ï¢ÇÔ¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£