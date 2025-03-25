¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼³À²ÖÀµ¡Ê53¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö³À²ÖÀµ¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷À­¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡È°­¥Î¥ê¡ÉÈ¯¸À¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¿¹±Ê¹¯Ê¿»á¡¢¼Â¶È²È¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¯¥é¥Õ¥È»á¤¬¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£³À²Ö´Þ¤á3¿Í¤È¤â¥×¥íÌîµåDeNA¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢³«Ëë¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï