Liam MoKane Wu[ËÌµþ/¹á¹Á £²£µÆü ¥í¥¤¥¿¡¼] - Ãæ¹ñ¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¢Îí°ìËüÊª¡Ê01.AI¡Ë¤òÎ¨¤¤¤ëÍû³«Éü»á¤Ï¡¢£Á£É¤Î³«È¯¶¥Áè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤¬°ìÉô¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÊÆ¹ñ¤È¤Îº¹¤ò£³¥«·î¤Ë½Ì¤á¤¿¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ¹ñ´ë¶È¤¬¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ä¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î¸úÎ¨Åª¤ÊÍøÍÑÊýË¡¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬´óÍ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£Íû»á¤Ï£Á£ÉÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÃøÌ¾¤Ê¿ÍÊª¤Ç¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤Î