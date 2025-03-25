Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤Î¾¾ËÜ¶õ¹Á¤Ë¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤¿¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¡á25Æü¸á¸å¡ÊÆ±¶õ¹ÁÄó¶¡¡Ë25Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤Î¾¾ËÜ¶õ¹Á¤Ë¥ª¥¹¥×¥ì¥¤1µ¡¤¬¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤¿¡£ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í¢Á÷µ¡¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï²­Æì¸©¤ÎÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì½êÂ°¤ÎMV22¤Ç¡¢¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Ä¹Ìî¸©¤¬¡¢¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìó30Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¥ª¥¹¥×¥ì¥¤1µ¡¤â¾¾ËÜ¶õ¹Á¤ËÃåÎ¦¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¶õ¹Á¤òÎ¥¤ì¤¿¡£¶ÛµÞÃåÎ¦¤·¤¿µ¡ÂÎ¤È°ì½ï¤ËÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß